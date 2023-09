57-jährige Rollerfahrerin stürzt in Niederurnen nach Vollbremsung

Am Montag gegen 20.05 Uhr ist in Niederurnen eine Rollerfahrerin verunfallt. Wie die Kantonspolizei Glarus am Dienstag meldete, wurde die 57-Jährige von einer Autofahrerin übersehen, die von der Wiesenstrasse auf die Hauptstrasse im Fennen abbiegen wollte. Durch die Vollbremsung stürzte die vortrittsberechtigte Rollerfahrerin. Die Ambulanz brachte die Frau zur Kontrolle ins Spital Lachen. (red/kapo)