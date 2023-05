Arbeitsunfall im Klöntal – Vater und Tochter verletzt

Am vergangenen Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich auf der Alp Klönstalden im Klöntal ein Arbeitsunfall. Zwei Personen waren in der Alpkäserei mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Verpuffung kam, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt.

Dabei zogen sich der 49-jährige Landwirt und seine 18-jährige Tochter leichte Verbrennungen zu. Die Rega flog die Tochter ins Universitätsspital Zürich. Der Vater wurde mit der Polizeipatrouille zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus gebracht, heisst es weiter. Beide konnten gleichentags nachhause entlassen werden.

An der Käserei entstand Sachschaden. Die Schadenhöhe könne noch nicht beziffert werden. Die Umstände des Unfalls werden untersucht. (red)