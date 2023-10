35-jähriger Autofahrer wird bei Auffahrunfall in Netstal leicht verletzt

Wie die Glarner Kantonspolizei am Freitagmorgen mitgeteilt hat, kam es am Donnerstag um 22 Uhr zum Unfall in Netstal. Dort fuhr ein 38-jähriger Lenker mit seinem Auto Richtung Glarus und bemerkte zu spät, dass der Autofahrer vor ihm den Blinker gesetzt und angehalten hatte, um nach links in die Molliserstrasse abzubiegen.