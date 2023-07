Autofahrerin missachtet Vortritt und es kommt zur Kollision

Gegen 15.30 Uhr ereignete sich am Freitag in Näfels ein Unfall. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, wollte eine Autofahrerin vom Europaweg nach links in die Hauptstrasse einbiegen. Bei diesem Manöver kollidierte sie mit einem Auto, das auf der Hauptstrasse unterwegs und vortrittsberechtigt war.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Jedoch sei an beiden Autos erheblicher Sachschaden entstanden. (red)