Töfffahrer glaubte sicher überholen zu können und stürzte

Ein 28-jähriger Töfffahrer ist am Samstag kurz vor 13 Uhr auf der Kerenzerbergstrasse von Filzbach in Richtung Mollis gefahren. Dabei fuhr er einem Lieferwagen hinterher, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag in einer Medienmitteilung schreibt.

Als der Lieferwagenfahrer angeblich auf der rechten Seite blinkte, glaubte der Töfffahrer, dass er ungefährdet überholen könne. Beim Ansetzen des Überholmanövers prallte er jedoch in einen entgegenkommendes Auto und stürzte. Er musste mit Knieverletzungen durch die Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Am Töff und am Auto entstand Sachschaden. (red)