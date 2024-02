Glarus: An drei Autos entstand Sachschaden

Die Kantonspolizei schreibt in einer Medienmitteilung, dass es Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in Bilten zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Ein 30-jähriger Autofahrer ist von Bilten herkommend auf der Schäniserstrasse in Richtung Schänis gefahren. Bei der Kreuzung Schäniserstrasse und Tschachenstrasse habe er die Absicht gehabt, links in Richtung Autoland Reust abzubiegen.

Gleichzeitig für eine 18-jährige Autofahrerin auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Bilten. «Anlässlich des Abbiegemanövers kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug», heisst es in der Mitteilung weiter. Aufgrund des Zusammenstosses der beiden Fahrzeuge wurde das abbiegende Auto in ein an der Kreuzung wartendes Fahrzeug geschoben. «Beim Unfall wurde niemand verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden», heisst es in der Mitteilung abschliessend. (red)