Autofahrer ist zu schnell unterwegs und baut Unfall in Mollis

Am Wochenende ereigneten sich im Kanton Glarus zwei Verkehrsunfälle, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt.

Am Samstag um circa 18 Uhr war ein 32-jähriger Autofahrer mit einem Beifahrer auf der Strecke Filzbach in Richtung Mollis unterwegs. Gemäss Mitteilung verlor er auf der Kerenzerbergstrasse oberhalb Mollis die Beherrschung über sein Auto, weil er mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Das Auto kam ins Schleudern, prallte in eine Mauer auf der linken Strassenseite, drehte sich um die eigene Achse und prallte rückwärts in eine Stützmauer. Es blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Die Fahrzeuginsassen konnten das Auto selbstständig verlassen, wie es heisst. Die Ambulanz brachte sie zur Abklärung von allfälligen Verletzungen ins Spital. Dem Autofahrer wurde auf der Stelle der Ausweis entzogen und eine Blut- und Urinprobe wurde angeordnet.