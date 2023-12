Schlammlawine bei Bonaduz: Zuerst vermisste er seine Frau, dann musste er befreit werden

Kurz nach 17 Uhr am Mittwochabend hat ein Mann aus Scombras bei Bonaduz die Polizei alarmiert und berichtet, sein Haus sei von einer Schlammlawine getroffen worden, er vermisse nun seine Frau. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Einsatzteams der Feuerwehr Bonaduz Rhäzüns, der Rettung Chur und der Kantonspolizei Graubünden hätten sich daraufhin vor Ort begeben. Laut der Polizei gelang es dem Ehepaar noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, wieder miteinander in Kontakt zu treten.

Die Feuerwehr befreite den im Haus eingeschlossenen Mann. Daraufhin wurden beide Personen zur Untersuchung nach Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht. Um das weitere Vorgehen zu bestimmen, holt der Führungsstab der Gemeinde Bonaduz verschiedene Spezialistinnen und Spezialisten hinzu. Laut der Polizei wurde die Sculmserstrasse aus Sicherheitsgründen gesperrt. (red)