80-jährige Autofahrerin fährt 400 Meter falsch auf der A13 bei Chur Süd

Am Donnerstagvormittag, um 9.30 Uhr, fuhr eine 80-jährige Autolenkerin beim Anschluss Chur Süd auf die Autobahn A13 in Richtung Reichenau ein. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst, hat sie auf der Südspur in Richtung Norden gewendet und ist als Falschfahrerin weiter gefahren. Sie hatte die Absicht, ein Ziel in Chur zu erreichen. So fuhr sie laut Mediensprecher Roman Rüegg etwa 400 Meter unter dem Kreisel bei Chur Süd durch und verliess nach einem erneuten Wendemanöver die Autobahn über die Einfahrt wieder. Dort wartete sie auf das Eintreffen einer Patrouille der Kantonspolizei Graubünden ab.

Alles dank Meldungen von Verkehrsteilnehmenden

Zwischenzeitlich seien bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden mehrere Meldungen von Verkehrsteilnehmenden zu dieser Falschfahrt eingegangen. Wie es weiter heisst, wurde die Frau telefonisch kontaktiert und angewiesen, das Eintreffen der Polizeipatrouille abzuwarten. Die geständige Lenkerin wird zur Anzeige gebracht. (red)