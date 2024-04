Wanderer verunfallt auf einem Wanderweg in Liechtenstein

Am Sonntagmorgen war ein 76-jähriger Wanderer mit einer Bekannten auf dem Dachsegg Weg in Liechtenstein unterwegs, wie die Landespolizei des Fürstentums mitteilte. Beim Abweichen vom Weg, um nach Pilzen Ausschau zu halten, rutschte der Mann ab und stürzte 35 Meter in die Tiefe, wobei er sich am rechten Oberarm verletzte. Die Liechtensteiner Bergrettung leistete vor Ort Erste Hilfe und übergab ihn dann an die Rettung St. Gallen. (red)