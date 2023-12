Doppelunfall in Lanquart auf der N28

In einer Medienmitteilung schreibt die Kantonspolizei, dass es am Freitagnachmittag in Landquart auf der Nationalstrasse N28 zu einem schweren Unfall zwischen zwei Autos gekommen ist. Ein 81-jähriger Autofahrer fuhr von Zürich kommend Richtung Klosters. «Aus noch nicht vollständig geklärten Gründen kam sein Fahrzeug im Bereich Ganda auf die Gegenfahrbahn», so die Mitteilung. Dabei sei der 81-Jährige seitlich und frontal in ein korrekt fahrendes Auto eines 37-jährigen Fahrers geprallt, der in Richtung Landquart fuhr. Die Kantonspolizei führt weiter fort: «Das unfallverursachende Auto prallte anschliessend ca. 26 Meter später rechtsseitig in einer Leitplanke und wurde dadurch zurück auf die Fahrbahn geleitet.»

Kurz darauf sei erneut zu einem seitlichen Unfall mit einem ebenfalls korrekt entgegenkommenden Anhängerzug gekommen. Danach sei das Fahrzeug des 81-jährigen Mannes in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen gekommen. An den beiden Autos ist ein hoher Schaden entstanden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Lastwagen konnte mit einer leichten Beschädigung die Fahrt fortsetzen. Der 37-jährige Fahrer konnte vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang.

«Für die Bergungs- und Räumungsarbeiten wurde die Nationalstrasse N28 während rund drei Stunden einspurig in Richtung Landquart geführt. Unterstützend durch die Militärpolizei konnte der Verkehr in Richtung Davos über die Kantonsstrasse umgeleitet werden», heisst es abschliessend. (red)