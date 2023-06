Autofahrer knallt am Kerenzerberg in die Leitplanke

In der Nacht auf Montag ist es um 2.50 Uhr in Beglingen in Mollis zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lenker war mit seinem Auto zwischen Filzbach und Mollis talwärts unterwegs. Auf Höhe des Aussichtspunkts stiess der 42-Jährige in die rechten Leitplanke.

Beim Unfall erlitt der Mann leichte Prellungen. Er musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Am Auto entstand Totalschaden, auch die Strasseneinrichtung wurde beschädigt. (kapo)