69-Jährige verfährt sich und kippt mit dem Auto über eine Mauer

Gegen 15.40 Uhr ereignete sich auf der Hinderdorfstrasse in Mollis ein Verkehrsunfall. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus war eine 69-jährige Frau mit ihrem Auto von Netstal kommend in Richtung Norden unterwegs. Weil sie sich im Ort nicht auskannte, fuhr sie auf dem Linthdamm anstatt über die Linthbrücke in Richtung Näfels. Sie missachtete dabei ein Fahrverbot und blieb vor einer geschlossenen Schranke stehen.

Die 69-Jährige wollte mit ihrem Auto zurücksetzen, wie die Polizei weiter schreibt. Dabei lenkte sie zu früh nach rechts und fuhr auf eine Wiese. Das Auto geriet ins Rutschen und kippte schliesslich langsam über eine Mauer.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Autofahrerin musste von der Strassenrettung aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Das Auto wurde beschädigt. (red)