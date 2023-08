Auto prallt in Postauto

Ein 43-jähriger Postautochauffeur fuhr am Dienstag kurz vor 18.30 Uhr mit einem Postauto mit Passagieren von Chur Richtung Trimmis, wie es in einer Mitteilung vom Freitag der Stadtpolizei Chur heisst.

Hinter dem Postauto fuhr eine 21-jährige Autofahrerin in die gleiche Richtung. Kurz nach der Bushaltestelle Halbmil hielt das Postauto an, um eine Person aussteigen zu lassen. Dabei prallte die Autofahrerin in das stehende Postauto. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand, wie es heisst. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt. (red)