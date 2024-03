Auto kollidiert in Kreisel mit E-Scooter

Kurz vor 8 Uhr am Donnerstagmorgen war ein 25-Jähriger mit seinem Auto auf der Rheinstrasse in Richtung Ringstrasse unterwegs. Er fuhr in den Kreisel ein und sein Auto kollidierte dort mit einem 37-jährigen E-Scooterfahrer, der sich bereits im Kreisel befand.

Bei der Kollision wurde der E-Scooterfahrer verletzt, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. Die Rettung Chur brachte ihn ins Kantonsspital Graubünden. (red)