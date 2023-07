Auf dem Weg nach Glarus: Velofahrer knallt beim Überholen in ein Auto

Der Unfall geschah am Montag um 16.50 Uhr, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Ein Velofahrer war abwärts auf der Zweistäglistrasse in Glarus unterwegs. Der 46-Jährige wollte ein Auto überholen. Der Autofahrer sah in diesem Moment aber ein entgegenkommendes Fahrzeug und wollte links in eine Einfahrt ausweichen. Daraufhin knallte das Velo in das Auto.