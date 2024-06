Töff kommt auf dem Umbrailpass ins Schleudern

Ein 41-jähriger Töfffahrer ist am Sonntag um 14.10 Uhr auf dem Umbrailpass gestürzt. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden fuhr er talwärts in Richtung Sta. Maria. Bei der Alp Muraunza geriet sein Töff auf der leicht nassen Strasse in einer Rechtskurve ins Schleudern.

Der Töff überquerte die Gegenfahrbahn, kam von der Strasse ab, fuhr über die angrenzende Böschung und stürzte auf einer Wiese.

Der Töfffahrer verletzte sich an der Schulter. Die Rega brachte ihn ins Spital Engiadina Bassa nach Scuol. Der Töff wurde total beschädigt. (red)