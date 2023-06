Unfall in Netstal: 82-Jähriger fährt 77-Jährige an

Am Freitag ist es um 12.55 Uhr auf dem Areal des Wiggisparks in Netstal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer fuhr beim Hintereingang des Einkaufszentrums in Richtung Kino. Dabei übersah der 82-Jährige laut der Kantonspolizei Glarus eine Frau, die den Fussgängerstreifen von rechts zu überqueren beabsichtigte. Die Seniorin wurde vom Auto erfasst. Beim Sturz zog sich die 77-Jährige unbestimmte Verletzungen zu und wurde in der Folge ins Kantonsspital Glarus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. (kapo)