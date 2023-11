Glarus: Lernfahrerin fährt ohne Begleitperson und baut Unfall

Die Kantonspolizei Glarus schreibt in einer Medienmitteilung, dass es am Samstag gegen vier Uhr morgens auf der Kantonsstrasse zwischen Näfels und Netstal zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen ist. «Eine 17-jährige Lernfahrerin fuhr ohne die vorgeschriebene Begleitperson Richtung Netstal und kam im Bereich Mettlen von der Fahrbahn ab», heisst es in der Mitteilung weiter. Das Fahrzeug habe den rechtsseitigen Begrenzungszaun durchbrochen und sei einige Meter weiter im Wiesland zum Stillstand gekommen. An der Strasseneinrichtung und am Auto entstand Sachschaden. Die Lernfahrerin blieb unverletzt. Der Lernfahrausweis wurde ihr abgenommen. (red)