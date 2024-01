Mehrere Einsätze über das Silvesterwochenende: Vom ausgebüxten Hund, Ausweisentzug bis zu Lärmklagen

Die Stadtpolizei Chur führte über das Silvesterwochenende mehrere Verkehrskontrollen durch. Zwei Fahrzeuglenker, welche unter Alkoholeinfluss standen, wurden bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige gebracht, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst. Einer der beiden Autolenker musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben. Auf dem Stadtgebiet ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle. An einem Verkehrsunfall sei eine Person verletzt worden, bei den übrigen habe es Sachschaden gegeben.

Hund wegen Feuerwerk entlaufen

Wie es weiter heisst, stellten in den frühen Morgenstunden Stadtbewohner einen herrenlosen Hund fest. «Der weisse Chow Chow schien verstört zu sein», so die Polizei. Der Hund sei gechippt gewesen. Da aber kein Hundebesitzer ausfindig gemacht werden konnte, wurde der Hund durch die Stadtpolizei Chur ins Tierheim Arche gebracht. Am Neujahrsmorgen konnte der Hund mit der Hundebesitzerin, welche aus Deutschland zu Besuch waren, wieder vereint werden.

«Der weisse Chow Chow schien verstört zu sein.» – Zitiert aus Medienmitteilung, Stadtpolizei Chur

Feuerwerk und Lärmklagen

In Zusammenhang mit dem Abfeuern von Feuerwerk in Wohnquartieren gingen zwei Meldungen ein. Es entstand kein Sachschaden. In einem Fall wurden laut Mitteilung zwei Personen leicht verletzt, heisst es weiter. «Diese begeben sich im Bedarfsfall zu einem späteren Zeitpunkt selbständig zum Arzt.»

Nebst drei Lärmklagen verlief die Silvesternacht aus polizeilicher Sicht problemlos. Dies bestätigte auch die Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage für den gesamten Kanton: «Es war so viel los wie an einem üblichen Wochenende», so Mediensprecherin Anita Senti. Zudem habe es einige Beschwerden gegeben wegen des Feuerwerksverbots in gewissen Gemeinden.