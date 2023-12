Näfels: Fahrer flüchtet von der Polizei und kollidiert

Am Samstag, um 9.45 Uhr, wollte die Polizei in Näfels einen 32-jährigen Autofahrer kontrollieren, welcher tags zuvor ein Auto entwendet hatte und trotz Ausweisentzug ein Auto fuhr. Der Autofahrer entzog sich der Kontrolle und fuhr mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und waghalsigen Verkehrsmanövern davon, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. In Netstal kollidierte er seitlich mit einem anderen Auto und setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte den Flüchtenden schliesslich auf dem Urnerboden anhalten. Der fehlbare Fahrer musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen und wurde vorläufig festgenommen.

Zeugenaufruf: Hinweise zur Fahrweise des Autofahrers nimmt die Kantonspolizei Glarus unter Tel. 055 / 645 66 66 entgegen. (red)