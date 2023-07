Sattelschlepper fährt auf der Autobahn in Bilten in einen Lastwagen

Am Donnerstag hat es um 10.15 Uhr auf der Autobahn A3 in Bilten einen Unfall mit zwei Fahrzeugen gegeben. Der Chauffeur eines Sattelschleppers war auf der Normalspur in Fahrtrichtung Chur unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Auf Höhe der Einfahrt Bilten bemerkte der 48-Jährige zu spät, dass der Lastwagen vor ihm im Kolonnenverkehr wegen eines Spurabbaus abbremste.