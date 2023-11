Zwei Autos stossen in Mühlehorn zusammen

Am Mittwoch um 7.10 Uhr hat es auf der Kerenzerbergstrasse in Mühlehorn einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Autofahrer kam vom Rain her und wollte beim Stutz nach links auf die Kerenzerbergstrasse einbiegen. Dabei übersah der 52-Jährige links ein vortrittsberechtigtes Auto, worauf die beiden Fahrzeuge zusammenstiessen, wie die Kantonspolizei Glarus schreibt.