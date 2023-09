Am Freitag um 4.45 Uhr ist es auf der Autobahn A3 in Filzbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 71-jähriger Autofahrer war im Kerenzerbergtunnel auf der Normalspur hinter einem Lastwagen in Fahrtrichtung Chur unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Aus noch ungeklärten Gründen sei es zu einer Auffahrkollision gekommen. In der Folge schleuderte das Auto und kam auf der Überholspur zum Stillstand. Beim Unfall zog sich der Autofahrer leichte Prellungen und Schürfungen zu. Die Ambulanz brachte den Mann ins Kantonsspital Glarus. Die Polizei ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Am Lastwagen entstand Sachschaden, das Auto wurde total beschädigt. Für die Fahrzeugbergung wurde der Tunnel kurzzeitig gesperrt. (kapo)