Unfall auf der Autobahn A3

Um circa 15.45 Uhr war am Samstag ein Töfffahrer auf der Autobahn A3 in Richtung Zürich unterwegs. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, verliess der 51-Jährige die A3 beim Autobahnkreuz Reichenburg, um in Richtung Tuggen zu fahren.

Mutmasslich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit habe er in der Kurve der Ausfahrt die Kontrolle über seinen Töff verloren und sei von der Strasse abgekommen. Er rutschte über eine Wiese und kam auf der Strasse der Autobahn A15 zum Stillstand.

Der Töff wurde beschädigt und der 51-Jährige zog sich unbestimmte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. (red)