Töfffahrer verunfallt tödlich auf Klausenpassstrasse in Linthal

Gegen 18.30 Uhr am Montag ereignete sich auf der Klausenpassstrasse in Linthal ein schwerer Verkehrsunfall, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Der 53-Jährige sei vom Urnerboden in Richtung Linthal gefahren, als er im Bereich Tschingel mit einem Auto frontal kollidierte. Wie die Kantonspolizei weiter mitteilt, verstarb der Töfffahrer noch auf der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Es waren auch die Feuerwehr Grosstal Süd, die Kantonspolizei Zürich, die Rega und Ambulanz im Einsatz, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Staatsanwaltschaft Glarus habe Untersuchungen zum Unfallhergang eingeleitet. (red)