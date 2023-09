Mollis: 79-jähriger Biker stürzt vom Schabziger Höhenweg 150 Meter in den Tod

Ein 79-Jähriger ist am Sonntag bei einer Ausfahrt mit einem elektrischen Mountainbike bei Mollis tödlich verunglückt. Wie die Kantonspolizei Glarus am Montag meldete, machte der Mann eine Tour von Mollis aus nach Filzbach. Via die Untere Nüenalp fuhr er Richtung Mullern. Beim Wegpunkt Rietegg nahm er den Schabziger Höhenweg, wo er auf einer Höhe von 1350 Metern über Meer vom Weg abkam.