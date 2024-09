Tag des Einbruchschutzes: Kantonspolizei Graubünden berät präventiv

Dieser spezielle nationale Präventions-Tag wird seit 2015 durchgeführt. In diesem Jahr wurde er um einen Monat vorgeschoben, weil die Erfahrung zeigte, dass die sogenannten Dämmerungseinbrüche bereits zu früher stattfinden. So heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Die Einbrecher könnten im Schutz der Dämmerung ihrer Tätigkeit nachgehen, während die Bewohnerinnen und Bewohner oft noch bei der Arbeit seien. Aus diesem Grund sei es der Kantonspolizei Graubünden wichtig, der Bevölkerung die Präventionsmöglichkeiten im Bereich Einbruchschutz näher zu bringen.

Die Anzahl der Straftaten in diesem Bereich haben sich nach langjähriger Rückläufigkeit vermehrt, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Zunahme von 2022 auf 2023 beträgt im Kanton Graubünden 21 Prozent und gesamtschweizerisch 13 Prozent.

In diesem Jahr führt die Kantonspolizei Graubünden zwei Standaktionen in Samedan im Parterre des Einkaufscenter Porta Samedan und St. Moritz, im Coop Bellevue an der Via dal Bagn 18 durch. Mitarbeiter der Fachstelle Prävention und des Polizeistützpunktes Oberengadin beraten die Bevölkerung an den beiden Standorten zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr. (red)