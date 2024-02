In Bilten und Netstal wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen

In der Nacht auf Sonntag brach eine unbekannte Täterschaft an der Wiesenstrasse in Bilten in ein Verkaufsgeschäft ein. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Die Täterschaft habe die Haupteingangstüre aufgebrochen. Ohne das Geschäft zu betreten und Deliktsgut zu entwenden, verliess die Täterschaft den Tatort und flüchtete in unbekannte Richtung.

Einbruchdiebstahl in unbewohntem Haus in Netstal

Wie es weiter heisst, wurde auch am Leuzingerweg in der Nacht auf Sonntag in Netstal bei einem verlassenen Haus die Haupteingangstüre aufgebrochen. Unklar ist laut Polizei, ob die Täterschaft in das von Unrat überstellte Haus eintrat und etwas entwendete. (red)