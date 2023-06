Churer Stadtgebiet: Verkehrsunfall im Kreisel fordert zwei verletze Personen

Gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur hat sich der Unfall am Samstagabend in Chur beim Kreisverkehr Sommerau-/Rossbodenstrasse ereignet. Ein 38-jähriger Autofahrer fuhr gegen 21.15 Uhr von Spundis herkommend auf der Sommeraustrasse in den Kreisel ein. Diesen wollte er in Richtung Rossbodenstrasse verlassen.

Kurz darauf beabsichtigte ein 25-jähriger Autofahrer aus entgegengesetzter Fahrtrichtung ebenfalls in den Kreisel einzufahren. Dabei kollidierte dieser frontal mit der rechten hinteren Fahrzeugseite des ersten Autos. Durch den Zusammenprall drehte sich das Fahrzeug des 38-Jährigen um die eigene Achse und kam bei der Ausfahrt Rossbodenstrasse zum Stillstand, wie es weiter heisst.

Mehrere Personen beim Unfall verletzt

Die Beifahrer des 38-jährigen Autofahrers verletzten sich beim Unfall. Sie wurden vor Ort durch ein Ambulanzteam notfallmedizinisch erstversorgt. Eine Person wurde dann ins Kantonsspital Chur überführt. Die andere Person verletzte sich nur leicht und begab sich selbstständig zur weiteren ärztlichen Behandlung. Beide Lenker sowie die Mitfahrerin des zweiten Autos blieben unverletzt.

Zur Zeit der Unfallaufnahme wurde die Sommeraustrasse für den Verkehr aus Richtung Rheinfels für rund eine Stunde gesperrt. Eine Umfahrung wurde signalisiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Aufgrund der Atemalkoholprobe ordnete die Staatsanwaltschaft Graubünden beim 25-jährigen Autofahrer eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde ihm vorläufig abgenommen. Die Stadtpolizei Chur klärt die genaue Unfallursache ab. (red)