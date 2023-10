Sachbeschädigungen in Glarus im Brunnenstübli

Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt, erhielt die kantonale Notrufzentrale der Kantonspolizei Glarus am Freitag um 16.10 Uhr die Meldung, dass in Glarus, im Brunnenstübli, am Übungsturm des Zivilschutzes gesprayt werde. Die Patrouillen der Kantonspolizei konnten im Verlaufe der Fahndung einen 25-jährigen und einen 26-jährigen Schweizer festnehmen. Bei der Festnahme konnte die Kantonspolizei diverse Sprayerutensilien sicherstellen. Einer der Männer gestand die Sachbeschädigungen am Übungsobjekt begangen zu haben. Die Kantonspolizei Glarus konnte die genaue Sachschadenhöhe noch nicht ermitteln. (red)