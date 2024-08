Auto rollt mitsamt Lenker in die Moesa

Am Freitagvormittag rollte um 11.15 Uhr ein 75-jähriger Mann mit seinem Auto in den Bach Moesa, der direkt unter dem Parkplatz im San Bernardino liegt. Das schreibt die Bündner Polizei in einer Mitteilung. Der Fahrzeuglenker habe seine Mitfahrenden dort aussteigen lassen und die Zeit genutzt, an der Frontscheibe einen Sonnenschutz zu montieren. Währenddessen begann sich das Auto aufgrund eines Manipulationsfehlers in Richtung Bach zu bewegen und rollte prompt die Böschung hinunter in den Bach, so die Polizei.

Der Lenker blieb praktisch unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde von einem Team der Ambulanza Mesolcina nach Roveredo zur medizinischen Kontrolle gebracht, heisst es weiter. Das Auto wurde aus dem Bach mit einem Lastwagenkran geborgen und die Schadenwehr errichtete eine Ölsperre. Wie es genau zum Unfall kam, klärt die Kantonspolizei ab. (red)