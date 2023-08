Frau fährt in Zaun - Blut- und Urinprobe angeordnet

Eine 60-jährige Autofahrerin sit am Samstag kurz vor 14 Uhr auf der Kantonsstrasse von Näfels in Richtung Netstal unterwegs gewesen. Wie die Kantosnpolizei Glarus mitteilte, fiel ihre unsichere Fahrweise auf der Höhe Mühle auf. Unmittelbar danach prallte sie in den rechtsseitigen Strassenzaun. Nach 50 Metern kam das Auto zum Stillstand, schreibt die Polizei weiter.

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Am Fahrzeug und am Strassenzaun entstand erheblicher Sachschaden. (red)