Davos: Töffunfall mit zwei verletzten Personen

In einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst es, dass es am Samstagmittag in Davos Dorf zu einem Selbstunfall eines Töffs gekommen ist. Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist um ca. 12.30 Uhr mit seiner 51-jährigen Beifahrerin auf der Flüelapassstrasse in Richtung Davos Dorf gefahren, als er bei einer Linkskurve mit blockiertem Hinterrad ins Straucheln kam und schliesslich stürzte.

«Beide Personen wurden beim Sturz leicht verletzt und anschliessend mit der Ambulanz ins Spital Davos gebracht», heisst es in der Mitteilung weiter. Aufgrund der angetroffenen Situation und den Aussagen des Lenkers werde im Moment von einem technischen Defekt am Hinterrad des Motorrades als mögliche Unfallursache ausgegangen. (red)