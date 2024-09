Zillis: 19-jährige Autofahrerin verursacht auf der A13 einen Selbstunfall

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Samstagabend auf der Nordspur der A13 in Zillis zu einem Selbstunfall gekommen. «Die 19-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem Personenwagen aus dem Tessin kommend, in Richtung Thusis», so die Kantonspolizei. Auf Höhe Zillis sei sie mit ihrem Fahrzeug zuerst mit der rechtsseitigen Leitplanke und anschliessend mit der linksseitigen Leitplanke zusammengestossen. Nach knapp 250 Metern kam ihr Auto beschädigt zum Stillstand.

«Aufgrund eines gesundheitlichen Unwohlseins wurde die Lenkerin anschliessend mit der Ambulanz der Rettung Mittelbünden ins Spital Thusis gebracht», heisst es weiter. Die anderen Fahrzeuginsassen wurden laut Kantonspolizei nicht verletzt. (red)