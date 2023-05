Mitlödi: 49-Jähriger geht mit Teppichmesser auf Mann los

Am frühen Samstagnachmittag ist in Mitlödi ein Streit eskaliert, bei dem es um angeblich ausstehenden Lohn ging. Wie die Kantonspolizei Glarus meldete, attackierte ein 49-Jähriger einen anderen 49-Jährigen mit einem Teppichmesser. Dabei schnitt er diesen an der Brust und am Unterarm je einmal. Trotz seiner Verletzungen gelang es dem Opfer der Messerattacke, sich selbstständig in Spitalpflege zu begeben. Nach der ärztlichen Versorgung konnte der Mann das Spital bereits wieder verlassen. Der Vorfall wird staatsanwaltschaftlich und polizeilich untersucht. (kapo)