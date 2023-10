Diebe steigen in Netstal in ein Haus ein: Der Schlüssel war wohl zu wenig gut versteckt

Am Sonntagabend wurde an der Landstrasse in Netstal ein Einschleichdiebstahl in ein Wohnhaus verübt. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, öffnete eine unbekannte Täterschaft die verschlossene Haustür mit einem im Eingangsbereich versteckten Schlüssel und betrat das Einfamilienhaus.