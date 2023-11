Angst vor Kindesentführung und höhere Polizeipräsenz in der Region

Die Kantonspolizei St. Gallen hat seit Montag mehrere Meldungen von angesprochenen Kindern sowie Kenntnis von diversen sich verbreitenden Warnmeldungen in Wangs erhalten, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Ein Schulkind soll von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und mutmasslich aufgefordert worden sein, in dessen Fahrzeug zu steigen. Gestützt auf diese Meldung ist die Kantonspolizei St. Gallen mit mehreren Patrouillen ausgerückt, hat eine Fahndung eingeleitet und konnte weder das Auto noch eine Person antreffen.