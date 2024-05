Nach Sekundenschlaf: Töfffahrer kollidiert und zieht sich Schnittverletungen zu

Der 50-jährige Töfffahrer fuhr am Freitag nach 13 Uhr innerhalb einer Gruppe von Töfffahrern, von Bellinzona kommend, in Richtung San Bernardino. Auf dieser Fahrt im Bereiche einer Baustelle in Soazza, geriet der Lenker infolge eines Sekundenschlafes gegen den Fahrbahnrand, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Trotz einer Kollision mit einem Verkehrsteiler konnte sich der Lenker auf dem Töff halten und fuhr anschliessend bis zu einem Ausstellplatz weiter. Dort wurde bemerkt, dass er sich am rechten Bein Schnittverletzungen zugezogen hatte.

Wie es weiter heisst, wurde der verletzte Lenker danach durch den Servizio Ambulanza Moesano ins Ospedale San Giovanni nach Bellinzona gebracht. Der Töff wurde durch diesen Zusammenprall nicht beschädigt. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genaue Unfallursache. (red)