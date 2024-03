Kollision beim Abbiegen: Chur Bus musste umgeleitet werden

Am Freitag kurz vor 12 Uhr bog ein 36-jähriger Autofahrer aus einer privaten Einfahrt in die Tittwiesenstrasse ein. Gemäss Stadtpolizei Chur fuhr gleichzeitig ein 43-jähriger Autofahrer auf der Tittwiesenstrasse in Richtung Ringstrasse, worauf es zur Kollision kam. An beiden Autos entstand Sachschaden und Flüssigkeit trat auf die Strasse aus. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Der Chur Bus wurde während 45 Minuten umgeleitet. Für die Reinigung der Strasse wurde der Werkbetrieb aufgeboten.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt. (red)