17-jähriger Töfffahrer wird bei Auffahrunfall in Chur verletzt

In Chur ist es auf der Pulvermühlestrasse am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, ist ein 42-jähriger Autofahrer kurz vor 7 Uhr auf der Pulvermühlestrasse in Richtung Ringstrasse gefahren. Hinter ihm fuhr ein 17-jähriger Töfffahrer. Als der Autofahrer vor einem Zebrastreifen auf der Höhe der Segantinistrasse anhielt, prallte der Töfffahrer gegen das Auto, stürzte anschliessend und verletzte sich dabei leicht.

Die Rettung Chur überführte den Verletzten ins Kantonsspital Graubünden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)