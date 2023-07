Glarus: Velofahrerin rutscht beim Abbiegen aus und bricht sich das Bein

Am Montag, kurz vor 13.30 Uhr, hat sich etwas ausserhalb von Glarus eine Velofahrerin bei einem Selbstunfall verletzt. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte, war die 60-Jährige auf der Hauptstrasse von Mitlödi in Richtung Glarus unterwegs. Im Bereich Leimen wollte sie nach rechts abbiegen, aber wegen des nassen und rutschigen Asphalts stürzte die Frau mit ihrem Fahrrad. Beim Sturz zog sich die 60-Jährige einen Oberschenkelbruch zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Glarus transportiert werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden. (kapo/red)