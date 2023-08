Brand in Mitlödi: Luftentfeuchter in der Waschküche fängt Feuer

Am Mittwoch um 20.55 Uhr hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Wiese in Mitlödi gebrannt. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, ist das Feuer in der Waschküche ausgebrochen. Ein Bewohner hatte dann Rauch im Treppenhaus bemerkt. In der Waschküche sah er, dass der Rauch aus dem an der Wand montierten Luftentfeuchter aufstieg.