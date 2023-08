Vermisste Frau wird dank Wärmebildkamera gefunden

Wie die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega am Samstag mitteilt, ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Engadin zu einer Rettungsaktion gekommen. Eine 68-jährige Berggängerin war laut dem Besitzer eines Gästehauses nicht zurückgekehrt und wurde daraufhin als vermisst gemeldet. Wie es in der Mitteilung der Rega heisst, wurde nach einer ersten Suche die Kantonspolizei Graubünden und die Rega informiert, welche einen Rega-Suchhelikopter aufbot.

In Zusammenarbeit mit dem Fedpol konnte die Crew das Telefon der Frau orten. Die Frau befand sich laut der Kantonspolizei Graubünden in unwegsamen Gelände im Val da Pia in Maloja. Der Rega-Crew gelang es, die Frau mit Unterstützung der hochsensitiven Wärmebildkamera am Suchhelikopter zu lokalisieren. Der Rettungsflug ging von Samedan aus. Nachdem die Crew die Frau im unwegsamen Gelände gesichtet hatte, konnte sie mit der Rettungswinde gerettet und ins Spital Oberengadin geflogen werden.

Bei der Suchaktion im Einsatz standen zwei Rega Helikopter, wovon einer als Suchhelikopter mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet ist, Suchteams der alpinen Rettung Schweiz, zwei Personensuchhunde, sowie Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden. (red)

Die Rettungshelikopter der Rega

Laut der Rega ist in deren Suchhelikopter ein Gerät eingebaut, das ein Mobiltelefon detektieren und dessen Standort eingrenzen kann – auch dann, wenn es im Suchgebiet keinen Mobilfunkempfang gibt. Dieses System kommt nur im Auftrag der Polizei zum Einsatz. Sobald ein Mobilfunkgerät lokalisiert worden ist, kann mit der Wärmebildkamera das eingegrenzte Gebiet abgesucht werden.