Wegen Drohung an WC-Wand: Grosser Polizeieinsatz im Churer Schulhaus Giacometti

Am Donnerstagvormittag sind Einsatzkräfte in Chur zum Giacometti Schulhaus ausgerückt. Dies melden diverse Leserreporter. Anita Senti, Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden, bestätigt auf Anfrage von Radio Südostschweiz einen Polizeieinsatz. Mehr könne aber noch nicht zur aktuellen Situation gesagt werden. Weitere Informationen würden nach dem Mittag folgen.

Schüler berichtet von Amokwarnung

Vor Ort konnte Radio Südostschweiz mit einem Schüler sprechen. Laut diesem geht der Polizeieinsatz auf eine Schmiererei in den WC-Räumen zurück. Dort sei mit einem Schriftzug mit einem Amoklauf gedroht worden.

Die Schülerinnen und Schüler hätten ab 9 Uhr in den Schulzimmern bleiben und dort zwei bis drei Stunden ausharren müssen, so der Schüler weiter. Einsatzkräfte der Polizei hätten unter anderem Personen, Jacken und Schultaschen durchsucht, bevor die Schulkinder das Gebäude wieder verlassen durften. «Es waren überall Polizisten präsent, um sicherzugehen, dass uns nichts passiert», so der Schüler.

