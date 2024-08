Bergün: Lastwagen fährt in einer Kurve geradeaus

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Freitagmittag gegen 11.15 Uhr auf der Kantonsstrasse in Bergün Richtung Filisur zu einem Unfall gekommen. «Aus noch unbekannten Gründen fuhr der Lastwagen in der Linkskurve geradeaus», heisst es in der Mitteilung.

Dabei touchierte der 43-jährige Fahrer mit seinem Lastwagen die bergseitige Stützmauer und infolge der anschliessenden Böschung kippte der Schwertransporter auf die Seite. «Der Lenker konnte selbstständig aussteigen und wurde mit der Ambulanz Mittelbünden ins Spital nach Thusis überführt», schreibt die Kantonspolizei. (red)