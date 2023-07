In Bilten: Töfffahrerin streift Betonmauer

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Hauptstrasse in Bilten zu einem Unfall gekommen. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Glarus war eine 21-jährige Töfffahrerin von Niederurnen herkommend in Richtung Reichenburg unterwegs. Auf der geraden Strecke innerorts verlor sie aufgrund eines Sekundenschlafes die Herrschaft über den Töff und streifte eine rechtsseitige Betonmauer. In der Folge stürzte sie zu Boden und der Töff prallte gegen einen Zaunpfosten.



Die junge Töfffahrerin zog sich beim Unfall unbestimmte Bein- und Hüftverletzungen rechts zu und musste mit der Ambulanz ins Kantonsspital Glarus überführt werden. Ihr wurde der Führerausweis zuhanden der zuständigen Behörde vor Ort abgenommen. Am Töff und an der Strasseneinrichtung entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. (red)