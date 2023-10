Lodernde Flammen: Auto auf der A3 in Vollbrand

Am Samstag bemerkte ein 26-jähriger Autolenker auf seiner Fahrt auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich aus dem Motorenraum Rauch. Darauf lenkte er das Auto von der Autobahn auf die Flechsenstrasse in Mollis und stelle es auf einem Parkplatz ab. Beim Öffnen der Motorhaube loderten bereits Flammen und kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und anschliessend löschen. Während dem Einsatz wurde der Verkehr kurzzeitig umgeleitet. Am Fahrzeug entstand Total- und an der Strasseneinrichtung Sachschaden, Personen wurden keine verletzt, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. (red)