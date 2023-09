8-jähriger Junge wird von Postauto in Landquart angefahren

Gemeinsam mit seinem Bruder lief ein 8-Jähriger in Landquart kurz vor 13 Uhr auf einem Trottoir entlang der Hauptstrasse in Richtung Igis, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Gleichzeitig sei eine 52-jährige Postautofahrerin in Richtung Papierfabrik gefahren. Gemäss ersten Erkenntnissen fiel dem Älteren der beiden Jungen ein Ball auf die Strasse, worauf der Jüngere diesem nachrannte. «Trotz einer unverzüglichen Vollbremsung wurde der Junge von der Front des Postautos erfasst, zu Boden geworfen und mittelschwer verletzt», heisst es weiter.

Verkehrsteilnehmende leisteten Erste Hilfe. Ein Team der Rettung Chur versorgte den Jungen medizinisch und transportierte ihn ins Kantonsspital Graubünden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang. (red)