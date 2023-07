In verschiedenen Bündner Gemeinden: Drei Feuerwehreinsätze am gleichen Abend

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden ist es am Samstagabend in drei verschiedenen Ortschaften im Kanton zu Feuerwehreinsätzen gekommen.

Die erste Brandmeldung ging gegen 18.40 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei ein. Aus einem Hotelgebäude an der Promenade in Davos Dorf tritt starker Rauch aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Davos konnten den Brandherd in einem Abstellraum im ersten Untergeschoss rasch lokalisieren, löschen und ein Hausbrand verhindern. Das Gebäude musste anschliessend durchlüftet und vom Rauch befreit werden. Der Sachschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

Brennende Zeitungen im Kehrichthäuschen in Samedan

Zum zweiten Einsatz kam es rund eine Stunde später in Samedan. In einem Kehrichthäuschen an der Via San Bastiaun brannten Zeitungen auf einem Rollwagen. Die Feuerwehr Samedan-Pontresina konnte das Feuer rasch löschen und so grösseren Sachschaden verhindern.

Der dritte Notruf erreichte die Kantonspolizei Graubünden gegen 20.20 Uhr. Laut Mitteilung qualmte am Dorfrand bei Ruegna ein Baumstrunk. Auch hier konnten die ausgerückten Einsatzkräfte, in diesem Fall die Feuerwehr Bergün-Filisur, rasch eingreifen und ein allfälliges Ausbreiten des Feuers verhindern. (red)